Pineto, la matricola che sta diventando grande. La squadra abruzzese è a più sei dai biancazzurri

La scorsa stagione erano in molti a scommettere che la matricola Pineto in serie C sarebbe stata una meteora. Troppo piccola la società abruzzese – espressione di un comune di meno di 15mila abitanti – per sopravvivere tra i professionisti. Invece il Pineto ha immediatamente fatto capire di non essere sbarcato nel calcio che conta per caso, ottenendo una salvezza piuttosto tranquilla con una fisiologica flessione nel finale di campionato. Quest’anno il Pineto aveva puntato su mister Cudini, che dopo aver iniziato il torneo in maniera positiva (una vittoria e due pareggi nelle prime tre giornate) si è incartato fino all’esonero arrivato all’ottava giornata con la squadra ferma a 7 punti. Al suo posto il club biancazzurro ha chiamato Ivan Tisci, reduce da un’esperienza in chiaroscuro all’Audace Cerignola. Il nuovo allenatore ha cambiato assetto, passando dalla difesa a tre a quella a quattro mantenendo comunque il tridente. E i risultati sembravano avergli dato ragione, con due vittorie (contro Ascoli e Milan Futuro), un pareggio e una sconfitta. Il pesante ko rimediato in casa domenica scorsa contro il Carpi – 1-4 il punteggio – però ha lasciato il segno, con staff tecnico e giocatori determinati a riscattarsi immediatamente sul campo della Spal. Fa una certa impressione vedere il Pineto a +6 sulla squadra di Dossena, che nel prossimo turno dovrà assolutamente fare bottino pieno.

Iniziativa. Entra nel vivo #ioleggoperche´, il progetto nazionale di educazione e promozione della lettura organizzato dall’Associazione italiana editori (Aie) per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche. Numeri da record per la nona edizione, in programma dal 9 al 17 novembre, che coinvolge oltre 4,2 milioni di studenti, 28.285 scuole, 350 nidi e 3.939 librerie. Per la prima volta più di una scuola su due in Italia partecipa all’iniziativa. Il mondo del calcio si conferma sostenitore storico di #ioleggoperché e amplia il suo impegno: oltre a Lega Serie A e Lega serie B quest’anno per la prima volta scenderanno in campo con i libri anche la Serie A femminile e la Serie C. L’8, 9 e 10 novembre, durante il primo fine settimana di donazioni, saranno i capitani a consegnare un libro ai giovani presenti sul campo per ricordare anche ai tifosi di calcio di andare nelle librerie a donare. Nell’ultimo fine settimana della campagna i libri saranno ancora protagonisti sui campi di Serie C.

s.m.