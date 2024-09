Pioggia di vittorie ad Ascoli nella Tenzone Aurea del Palio

Pioggia di vittorie per il movimento ferrarese della bandiera storica, che alla Tenzone Aurea svoltasi nello scorso weekend ad Ascoli Piceno è riuscito a scalare le classifiche della maggior parte delle categorie: dopo dodici anni ritorna a Ferrara, grazie alla vittoria di Borgo San Luca, il titolo italiano della Federazione Italiana Sbandieratori.

La Tenzone Aurea, il campionato A1 per musici e sbandieratori, ha visto la partecipazione di 21 squadre provenienti da tutta Italia, che si sono sfidate tra piazza Arringo e piazza del Popolo.

Borgo San Luca si è classificato in cima al podio nella Categoria Piccola Squadra, riconfermando il titolo conquistato nel 2023 a Montagnana. Sempre San Luca ha guadagnato il secondo posto nella Categoria Grande Squadra. Podio, nella categoria Piccola squadra, anche per la Fondazione Palio rappresentata da Borgo San Giacomo, che è riuscita a portare a casa il terzo posto. E ancora, Andrea Baraldi e Giacomo Malagoli di San Giacomo hanno vinto il loro decimo titolo nella specialità di coppia Tradizionale, mentre nel Singolo Tradizionale, Alessandro Tortorici di Santa Maria in Vado si è piazzato al secondo posto. Grazie a queste vittorie, le contrade di San Luca, Fondazione-San Giacomo, Santa Maria in Vado e Santo Spirito si sono guadagnate automaticamente il diritto alla partecipazione alla Tenzone Aurea del 2025. A loro si aggiungerà anche San Giovanni, che recentemente ha vinto la Tenzone Argentea 2024. "I miei complimenti vanno a tutte le contrade che hanno partecipato – ha spiegato il presidente della Fondazione Palio Nicola Borsetti –: anche quest’anno i nostri atleti si sono distinti, brillando tra le ventuno squadre".