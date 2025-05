"Più progetti, per rilanciarle"

Non ha dubbi Paolo Borgonzoni. "Mi trovo molto bene in città per una serie di motivi – la sua convinzione –. Su tutti le diverse comodità che comporta abitare in centro. Più servizi, negozio vicini semnza quindi la necessità di utilizzare sempre la macchina. Io abito lungo via Bologna. E non cambierei per andare a vivere magari in una frazione, senza nulla togliere alle caratteristiche che hanno questi luoghi, i borghi. Personalmente sono soddisfatto di poter abitare in una città come Ferrara. Posso dire che nelle frazioni è certo necessario vengano incrementati i servizi, in questo modo si creano le condizioni per rilanciare queste località che sono parte della nostra storia".