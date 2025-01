Più sicurezza in strada con la potatura delle piante

Sono in corso da qualche giorno le operazioni di potatura degli alberi lungo via Comunale per Burana. I lavori hanno preso il via dalla zona Ovest del Capoluogo, e precisamente dall’incrocio con via Torricelli, e andranno avanti ancora per qualche tempo proseguendo anche al di là del ponte “Mons. Vincenzi” di Borgo Scala.

"Con il meteo favorevole di queste ultime giornate, siamo nel periodo ideale per eseguire questi importanti interventi di manutenzione del verde pubblico – spiega l’assessore all’Ambiente, Marco Vincenzi –. Le potature in questione riguardano decine di alberi lungo via Comunale per Burana: si tratta di operazioni essenziali per garantire tanto il benessere e la giusta crescita delle piante quanto la sicurezza delle persone che quotidianamente vi transitano al di sotto in auto, a piedi o in bicicletta".

In totale, si sta parlando di circa un centinaio di platani, con l’obiettivo ulteriore di mettere in sicurezza le abitazioni. Terminate le operazioni in via Comunale per Burana, le potature si sposteranno in altre porzioni del territorio, con particolare riferimento a via di Spagna. In questo caso, verranno effettuate non solo le potature ma anche qualche abbattimento, esclusivamente però sulla base delle indagini di staticità effettuate da una ditta specializzata.

In tutto il territorio, invece, verranno effettuate con regolarità altre potature di carattere ordinario. "Anche nel 2025, tuttavia, non mancheranno di certo le nuove piantumazioni – puntualizza in conclusione l’assessore Vincenzi –: nuovi alberi, siepi e arbusti andranno ad aggiungersi ai numerosissimi già piantumati in particolare nel corso dell’anno scorso. Da questo punto di vista, lodevole è stata anche l’azione del Lions Club di Bondeno, che ringrazio, per la messa a terra di moltissimi nuovi alberi ai due lati del percorso ciclopedonale parallelo a via Malaguti".