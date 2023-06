Plastic Free, Marvelli a Roma

Da Terre del Reno a Montecitorio per parlare di Plastic Free e di buone pratiche. "Martedi si è tenuto alla Camera dei Deputati un incontro nazionale dei Comuni Plastic Free, tra i quali è inserito anche il nostro – dice il vicesindaco Filippo Marvelli che ha partecipato per l’Amministrazione –. Si è trattato di un evento molto importante, sono intervenuti tutti i rappresentanti nazionali di Plastic Free, i quali hanno illustrato alcune proposte concrete per limitare l’uso e la circolazione della plastica nel territorio nazionale, in alcune specifiche tematiche: tutela e salvaguardia dei fiumi; contrasto all’abbandono degli pneumatici; contrasto al volo dei palloncini; contrasto all’abbandono dei mozziconi di sigaretta; protocollo nazionale eco-eventi. Al termine, a livello simbolico, tutti i Comuni, compreso il nostro, hanno firmato un documento contenente le proposte illustrate, come forma di condivisione e sostegno". Soddisfazione anche da parte del Assessore all’Ambiente di Terre del Reno."Abbiamo cominciato un percorso con il gruppo locale di Plastisc Free – commenta Gianfranco Guizzardi –, grazie a tutti volontari capitanati da Annalisa Bottazzi il nostro Comune si è distinto per l’impegno".