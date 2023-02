Ferrara, il Po un malato grave: "Oltre il 50% d’acqua in meno, il riciclo è la carta vincente"

Alessandro Maccanti indica il livello del Po dall’imbarcadero di Pontelagoscuro. Nelle foto piccole: Stefano Calderoni in alto; Alessandro Bratti in basso

Ferrara, 19 febbraio 2023 – “Fare presto”, questa la parola d’ordine che unisce chi in un certo senso è chiamato a difendere il Grande Fiume e un territorio. Alessandro Bratti, segretario generale dell’Autorità distrettuale del Fiume Po-Mite, e Stefano Calderoni, presidente del Consorzio Bonifica di Ferrara e vicepresidente dell’Anbi (Associazione nazionale dei consorzi) chiedono che le propoposte, le idee, le indicazioni messe ormai da mesi sulla carta e finite al centro dei tavoli per affrontare la grave crisi idrica già alle porte vengano tradotte in realtà. A cominciare dal piano laghetti, la rete di invasi in grado di accumulare e trattenere l’acqua che ogni anno arriva e finisce in mare, senza lasciare nessuna traccia se non l’amarezza di non essere riusciti ancora una volta a fermarla. Allarmanti i numeri che snocciola il vicepresidente di Anbi. "Ci passano davanti lungo il fiume – sottolinea – 800 metri cubi in meno d’acqua al secondo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le quote sono crollate del 50%, la portata quasi del 60%. Siamo davanti, nel mese di febbraio, ad una situazione per molti versi simile a quella dell’estate. Se non corriamo ai ripari anche qui verrebbe a riproporsi lo scenario che già vediamo...