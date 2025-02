Proseguono le attività antidroga e antidegrado della polizia locale, in particolare nelle zone del centro storico in cui vengono segnalate presenze di gruppi di minorenni che si danno ad atti di inciviltà e consumano stupefacenti. Nel pomeriggio di martedì, l’unità cinofila con il cane Aaron ha effettuato un controllo nelle Vie Aldighieri e Garibaldi. In seguito alla segnalazione dell’animale è stato rinvenuto sul retro di una centralina Enel di via Aldighieri un involucro di cellophane trasparente contenente 21 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.