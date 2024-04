Pompei, patto dei sapori: "Pizzaiolo, un’opportunità. Al via corso nelle scuole"

Valorizzare la figura del pizzaiolo nel quadro della formazione scolastica alberghiera, rendendola un indirizzo di studi specifico. Sarà questo l’obiettivo del convegno ‘Formare per crescere’ che avrà luogo domani a Pompei, evento promosso da Molini Pivetti, azienda della provincia di Ferrara leader a livello nazionale nel campo delle farine professionali e da Iannucci Academy – Pizzaioli in Luce con la partecipazione del Parco Archeologico di Pompei.

E sarà l’auditorium tra gli scavi archeologici ad ospitare l’assise che vedrà la partecipazione del sindaco Carmine Lo Sapio, del sindaco di Ferrara Alan Fabbri, di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, dell’ad di Molini Pivetti Gianluca Pivetti, di Vincenzo Iannucci, ambassador pizzaiolo di punta di Molini Pivetti, del professor Massimo Urbinati, dirigente scolastico dell’Istituto “Vergani – Navarra” di Ferrara, delegato regionale per l’Emilia-Romagna nel direttivo della Rete Nazionale Istituti Alberghieri e del dottor Carmine Coppola, direttore del reparto di Medicina Interna, Epatologia ed Ecografia Interventistica dell’ospedale di Gragnano. Si tratta del proseguimento della sottoscrizione tra i comuni di Pompei e di Ferrara del patto per la valorizzazione della figura del “Pizzaiuolo Napoletano” avvenuta a Pompei il 27 febbraio. "Come azienda Molini Pivetti – spiega l’Amministratore Delegato Gianluca Pivetti – siamo fieri di essere promotori di questo convegno e possiamo confermare il nostro impegno nel sostenere e valorizzare questo ultimo anello della nostra filiera". "Pompei è Patrimonio dell’umanità – aggiunge il sindaco Carmine Lo Sapio – e l’umanità deve beneficiare dell’indotto turistico. Questo è il mio ‘credo’ che mi porta ad aprire i confini verso i comuni limitrofi". "Tra Ferrara e Pompei è nata – sottolinea Alan Fabbri, sindaco di Ferrara – una bella partnership, che avvicina due città già unite sotto l’egida dell’Unesco. Una collaborazione che va intensificata con l’obiettivo di dare seguito al progetto di valorizzazione della figura del pizzaiuolo". Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, afferma: "La figura del pizzaiolo nella tradizione gastronomica napoletana ha un ruolo di grande rilevanza per manualità, creatività e senso di comunità". "In qualità di dirigente scolastico – spiega il professor Massimiliano Urbinati – sottolineo l’importanza di sviluppare percorsi di studio strutturati per la formazione della figura professionale del pizzaiolo". "Questo convegno per me, Pizzaiolo Napoletano, rappresenta – sottolinea Vincenzo Iannucci, che di Molini Pivetti è l’ambassador di punta per quanto riguarda l’arte della pizza napoletana – un punto d’inizio". Iannucci distribuirà l’opuscolo intitolato “Manuale di Formazione del Pizzaiolo”, da lui curato in collaborazione con Molini Pivetti.