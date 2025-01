Pontelagoscuro omaggia Buozzi. In programma letture e un docufilm

A 80 anni dalla morte per mano dei nazisti, Pontelagoscuro celebra il suo figlio più illustre, Bruno Buozzi, padre del sindacalismo moderno. L’appuntamento è previsto per oggi alle 17.30 al centro Quadrifoglio, organizzato dalla fondazione Bruno Buozzi, dall proloco Pontelagoscuro, dal Quadrifoglio, dal gruppo Teatro comunitario e dal comitato Vivere insieme Pontelagoscuro. Un pomeriggio che vedrà la presentazione in anteprima nazionale del docufilm ‘Bruno Buozzi - A 80 anni dal suo assassinio’, in occasione del 144esimo anniversario della nascita a Pontelagoscuro. Il docu-film beneficia del contributo della presidenza del Consiglio dei ministri. In apertura ‘La ballata di Bruno Buozzi’, tratta dallo spettacolo ‘Il paese che non c’è’ del gruppo Teatro comunitario. Alle 17.45 si terrà la presentazione a cura di Giorgio Benvenuto, presidente della fondazione Bruno Buozzi e Marco Zeppieri, comitato scientifico della fondazione Bruno Buozzi. Poi alle 18.15 reading di brani di Buozzi a opera di Natasha Czertok del teatro Nucleo. Il momento più atteso sarà alle 18.30, quando verrà proiettato il docufilm dedicato al sindacalista. Un lavoro cinematografico realizzato da Maria Luisa Forenza, Claudio Castana, Pierpaolo Lanfrancotti e Luca Oliviero, Francesco Picciirllo, Pietro Pedrazzoli, con la collaborazione di Eleonora Calonaci. Nella fase iniziale la regista e Marco Zeppieri sono stati accompagnati tra le vie di Pontelagoscuro vecchio, per conoscere i luoghi dell’infanzia di Buozzi, poi richiamati con immagini inserite nel docufilm. Buozzi, nato a Pontelagoscuro il 31 gennaio 1881, dopo le prime esperienze lavorative come apprendista nell’officina ’Fratelli Santini di Bondeno’ e allo Zuccherificio Agricolo Ferrarese, si forma a Milano, trovando occupazione prima alla Marelli e successivamente alla Bianchi. Nel 1905, a ventiquattro anni, si iscrive alla Fiom, nata nel 1901. Sempre in quegli anni prende la tessera del partito socialista, militando tra i riformisti ed avendo come punto di riferimento Filippo Turati.

Mario Tosatti