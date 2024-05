Porta Pieve si tinge di rosa aspettando il Giro

CENTO

Il percorso rosa, aspettando l’arrivo del Giro d’Italia a Cento che sarà il 17 maggio, prosegue. Alle altalene e alle bandiere rosa, si è aggiunta anche Porta Pieve che in queste sere è già illuminata a festa, ricordando a tutti che Cento, utilizzando il logo studiato per la cosa rosa, è città di tappa 2024. Ieri a fare festa sono stati anche i bambini delle scuole che hanno visto arrivare il sindaco Edoardo Accorsi e l’assessore Filippo Taddia a consegnare loro dei cappellini rosa con il logo di Cento città di tappa mentre due classi terze dell’Istituto Pascoli a Penzale, hanno approfondito con una giornalista cos’è il Giro d’Italia, le sue storie ampliando anche a temi e valori come quelli espressi dal campione Gino Bartali.

Ad altri bambini, invece, è arrivata la maglietta rosa dopo aver svolto le prove pratiche in bicicletta sulle strade di Cento capoluogo e frazioni. Si è trattato degli alunni delle classi quinte dei 4 Istituti Comprensivi del territorio, rigorosamente in maglia rosa, in linea con Cento Città di tappa del Giro d’Italia. Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo e affrontano la strada come campioni di sicurezza, conoscenza delle norme di comportamento ma soprattutto consapevolezza nel rispettarle, conoscenza dei pericoli per riuscire ad evitarli e massima prudenza.