Porti più puliti e illuminati. Contributi dalla Regione

COMACCHIO

La Commissione regionale Territorio e Ambiente, presieduta da Stefano Caliandro, ha approvato la delibera proposta dalla Giunta per il riparto delle risorse regionali 2024 destinate al sostegno di alcune delle attività dei porti regionali. La somma stanziata sarà di 150mila euro di fondi regionali che andranno a contribuire alle attività di pulizia e di illuminazione sostenute lo scorso anno da parte dei porti regionali dei Comuni di Comacchio, Goro, Cattolica, Cesenatico e Rimini. Nel dettaglio, la cifra verrà così ripartita: per il porto comacchiese di Porto Garibaldi saranno destinati quasi 19mila euro, per il porto di Goro 1.800 euro, mentre 34mila euro andranno a Cattolica, quasi 30mila euro a Cesenatico e quasi 65.800 euro a Rimini. Dunque, "disco verde" in Commissione per la proposta di delibera, che è stata illustrata dall’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini, che ha ricordato come "dal 2019 al 2024 la Regione ha destinato ai porti oltre 10 milioni di euro, di cui 6 milioni ai Comuni per interventi strutturali e oltre 4 milioni per i dragaggi: come si vede la Regione si è spesa per i porti".

Non abbastanza, però, per Michele Facci del Gruppo Indipendente, secondo il quale si sarebbe dovuto fare di più: "Anche in questo caso – ha osservato - la Regione rimborsa solo il 50% delle spese, benché la legge regionale prevederebbe un rimborso totale e la risposta che mi date sempre "ma noi diamo anche altre risorse" non regge: o si cambia la legge o si rimborsa il 100%. Per questo quest’anno voterò contro: gli altri anni mi astenevo perché speravo che le cose cambiassero, questa volta prendo atto e voto contro". Di diverso avviso la consigliera regionale del Partito Democratico Nadia Rossi, che rileva come "i risultati ottenuti e le risposta date sono al momento soddisfacenti".

Dunque, la proposta di delibera, ora, andrà in Assemblea legislativa regionale per l’approvazione. Lo scorso anno, lo stanziamento di risorse regionali fu pari a 120.000 euro (dei quali 17mila euro destinati a Comacchio e 5.400 euro per il porto di Goro. Ma per le due aree portuali della provincia non vanno dimenticate le importanti risorse destinate dalla Regione per opere volte ad aumentare attrattività, funzionalità e sicurezza, come è stato ricordato in Commissione Territorio e Ambiente dall’assessore regionale Andrea Corsini.

Valerio Franzoni