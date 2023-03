Portomaggiore, controlli dell’Arma Sanzioni e denunce

Nel pomeriggio di martedì i carabinieri della Compagnia di Portomaggiore hanno svolto controlli congiunti nei Comuni di Argenta e Portomaggiore, finalizzati al contrasto delle violazioni della disciplina stradale e dell’autotrasporto, con particolare riferimento ai mezzi pesanti con carico di rifiuti, sottoponendo a minuziose verifiche una trentina di veicoli ed altrettanti conducenti. E mentre i Carabinieri Forestali controllavano alcuni veicoli che trasportavano rifiuti, non rilevando irregolarità, i colleghi della Compagnia portuense contestavano tre sanzioni amministrative pecuniarie e hanno poi denunciato una persona in stato di libertà alla Procura, nonché ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza.