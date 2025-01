Potenziare le ‘barriere’ informatiche, fondi dal Pnrr

Il Comune ha ottenuto oltre un milione di euro di fondi Pnrr da investire in formazione, sviluppo e acquisizione di nuove tecnologie, oltre che nel miglioramento dell’organizzazione per difendersi dalle minacce informatiche. "Si tratta di finanziamenti significativi, di assoluta importanza, che abbiamo ottenuto e che reinvestiremo su Ferrara per migliorare e potenziare il sistema digitale del Comune. Oggi nessuna realtà pubblica, come abbiamo visto di recente, è immune da attacchi informatici. Centrale, in questi casi, è la formazione del personale e la volontà di investire in nuove tecnologie e sistemi avanzati di tutela", ha dichiarato l’assessore con delega al Pnrr, digitalizzazione e smart city, Francesca Savini.

Completate le procedure amministrative e contabili previste dai progetti Pnrr, stanno ora prendendo il via gli affidamenti, che saranno in gran parte gestiti tramite convenzioni e accordi quadro con centrali di acquisto nazionali e regionali. L’ingente somma ottenuta sarà utilizzata per migliorare la postura di sicurezza del Comune, ovvero l’insieme di meccanismi, politiche e operazioni volti a prevenire, rispondere e difendersi dalle minacce informatiche. Altri fondi saranno destinati alla formazione del personale e all’introduzione di tecnologie innovative.