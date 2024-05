Pratiche on line, come prepararle. Inaugurato il punto digitale

COMACCHIO

Alla presenza dell’assessore regionale Paolo Calvano, del sindaco Pierluigi Negri e della classe IV Indirizzo Tecnico-Economico dell’Istituto superiore ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi, il 29 aprile scorso è stato inaugurato il nuovo Punto Digitale Facile presso il Centro Informagiovani del Comune di Comacchio, in via Teano a Porto Garibaldi. Grazie al nuovo servizio si espande il supporto al cittadino che necessita di aiuto per le pratiche digitali della pubblica amministrazione e non solo. Allo sportello digitale, accessibile durante gli orari di apertura al pubblico del Centro Informagiovani, saranno presenti facilitatori che supporteranno i cittadini nelle pratiche digitali, sempre più richieste quotidianamente: preregistrazione Spid; iscrizione ai Servizi Scolastici Comunali; consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico; apertura di una mail o di una Pec; funzionamento dell’App IO.

Lo sportello potrà fornire, a seconda delle casistiche, un aiuto risolutivo nell’immediato o fornire una consulenza personalizzata su appuntamento. Con il ‘taglio del nastro’ per il nuovo servizio, dunque, l’Informagiovani del Comune di Comacchio entra ufficialmente nella rete nazionale dei Punti Digitale Facile, attivata nell’ambito della misura nazionale 1.7.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) del Dipartimento per la trasformazione digitale. Per informazioni e prenotazioni del servizio è possibile chiamare lo 0533-328336, o scrivere a informagiovani@comune.comacchio.fe.it, consultare la pagina Facebook Centro Informagiovani Comune di Comacchio, prenotare una consulenza dal sito web https://affluences.com/digitale-facile-comacchio o dalla App Mobile Affluences.