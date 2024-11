Premiate le aziende inclusive in aiuto ai fragili

L’annuale edizione di "Io voglio/posso lavorare" con la partecipazione di oltre 100 persone, presso il Camping Florenz di Lido degli Scacchi, e di tante "Aziende Amiche" di Asp del Delta Ferrarese, è stata un successo. Alle Azienda Amiche, oltre all’attestato, è stato consegnato un segnalibro realizzato dagli ospiti del Csr Il Faro di Codigoro e un manufatto in creta realizzato nel laboratorio artistico ConCreta che la cooperativa Girogirotondo gestisce a Comacchio, in collaborazione con il Cso Le Dune.

E’ stata l’occasione per premiare ed evidenziare aziende inclusive, capaci di progettare insieme con i servizi sociali per dare opportunità, attraverso tirocini e laboratori, a persone con fragilità o disabilità di sperimentare un’esperienza lavorativa che, in futuro, potrebbe diventare un’occupazione a tutti gli effetti. I dati di Asp esprimo come il servizio di mediazione lavorativa nel corso di quest’anno abbia visto la presa in carico di 84 utenti oltre a 39 tirocini di inclusione sociali dislocati sui sei comuni soci che creano una forte collaborazione tra sociale, lavoro, enti di formazione e aziende. Una sinergia che si fonda sul concetto come alla base della costruttiva collaborazione c’è la convinzione che una vera inclusione passi anche dall’autonomia lavorativa.

Durante la giornata di "Io posso/voglio lavorare" c’è stata l’intervista doppia di Franco Vitali, proprietario del Camping Florenz, storica azienda Amica del progetto, e di un giovane tirocinante che, la scorsa estate, proprio nella struttura di Lido degli Scacchi ha potuto mettersi alla prova. "Io e mia sorella Arnalda accogliamo tirocini da tanti anni – ha detto Vitali, nel cui camping è stato allestito un piccolo villaggio a misura di non vedenti – non è solo una ricchezza personale, ma anche per l’azienda. Cogliamo questa opportunità da tanti anni e siamo felici di poterla condividere nella speranza che sempre più aziende intraprendano questo percorso". Al termine dell’evento è stato offerto un buffet preparato dai ragazzi del Laboratorio di Caprile con la loro attività "Casa e bottega – Ristorazione inclusiva", nella quale sono tante le persone disabili che hanno ritrovato autonomia e tante soddisfazioni. Insomma, un evento di inclusione molto importante perché coinvolge il mondo del lavoro.

cla.casta.