Premierato, i comitati

Su invito del presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni (che segue la riforma del premierato su incarico del presidente del Consiglio Giorgia Meloni), l’avvocato Francesco Andriulli, presidente del Comitato e il vicepresidente avvocato Andrea Ferrari hanno preso parte alla conferenza stampa, svoltasi in Senato nella sala Nassirya, per presentare alla stampa parlamentare i primi comitati sorti sul territorio nazionale, tra cui appunto quello di Ferrara. "La madre di tutte le riforme, come l’ha definita Giorgia Meloni, servirà a restituire sovranità agli elettori – hanno dichiarato Andriulli e Ferrari – e impedirà in futuro i troppo ribaltoni e giochi di palazzo cui abbiamo purtroppo assistito nel passato". Concludendo l’incontro, Balboni ha ribadito come, sul contenuto della riforma, sia importante informare correttamente i cittadini e "non lasciare troppo spazio alla propaganda denigratoria della sinistra".