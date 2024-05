"Prendiamoci cura delle famiglie. Mi candido per rilanciare il paese"

Proseguire il percorso avviato negli ultimi cinque anni dall’amministrazione guidata dal primo cittadino Andrea Zamboni per dare risposte ai bisogni del territorio È questo l’impegno del vicesindaco uscente e candidato sindaco Alberto Astolfi che, nella serata di lunedì scorso al centro civico di Ro, ha illustrato il programma elettorale e i candidati consiglieri della lista Uniti per Riva del Po. Astolfi non ha nascosto le difficoltà affrontate in questi anni: oltre all’emergenza sanitaria, la necessità di riorganizzare la macchina amministrativa e i servizi del nuovo Comune nato dalla fusione tra Ro e Berra, ma ha sottolineato come le motivazioni alla base della scelta di creare un unico territorio "sono ancora valide e hanno portato significativi risultati". Miglioramento della capacità di investimento, la capacità di ridurre i ratei annuali sui mutui contratti in precedenza dai due ex Comuni, la garanzia di servizi ai cittadini e la possibilità di partecipare a importanti bandi sono stati solo alcuni dei vantaggi che la fusione ha portato, come ricordato da Astolfi, che tra gli obiettivi pone quello di completare l’amalgama tra le due comunità. Cardine del programma elettorale, come evidenziato dall’aspirante primo cittadino, sarà la "massima attenzione alle esigenze delle famiglie". Tra i punti, la scuola, "lavorando per mantenere i plessi scolastici esistenti sul territorio e garantendo la qualità dei servizi erogati sino ad ora", e in tal senso ha ricordato anche gli importanti interventi (realizzati grazie alle risorse del Pnrr) sull’asilo nido ‘Pollicino Verde’ di Berra, inaugurato lo scorso gennaio. Poi, attenzione all’economia, al lavoro e allo sviluppo del turismo lento "legato al Po, puntando sulle ciclovie e sulle peculiarità del territorio che possono creare indotto", puntando anche sulle aree golenali di Ro e Serravalle. E ancora la sanità, "con il mantenimento e il rafforzamento dei servizi territoriali" e l’attenzione a temi come infrastrutture, sicurezza, digitalizzazione della pubblica amministrazione e associazionismo. Infine, la presentazione dei componenti della lista Uniti per Riva del Po, che vede candidati consiglieri Marzia Arlotti, Luca Benetti, Silvia Brandalesi, Egle Cenacchi, Daniela Codo, Dino De Battisti, Graziella Finessi, Doriana Franciosi, Elena Garbellini, Paolo Manzoli, Enrico Maria Marzola, Marco Pozzati.

Valerio Franzoni