Prima i Black Eyed Peas Poi Hackett al Summer

Ferrara Summer Festival ieri ha lanciato un doppio annuncio. Ad esibirsi in piazza Trento Trieste saranno i Black Eyed Peas il 14 luglio e, qualche giorno prima, il 12 luglio, Steve Hackett, chitarrista dei Genesis. Dopo il successo dell’ultimo tour che lo ha visto protagonista di una serie di concerti sold out in autunno nel nostro Paese, il chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna con lo spettacolo "Genesis Revisited - Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights", un tour europeo che includerà anche Ferrara. Solo 48 ore dopo, ecco i Black Eyed Peas, che da oltre 25 anni fanno ballare milioni di persone in tutto il mondo e che tornano in Italia con meta Ferrara. I biglietti sono già in vendita. "I festival attraggono turisti – dice Fabio Marzola, produttore del Ferrara Summer Festival – riqualificano i luoghi che li ospitano, creano posti di lavoro e soprattutto mantengono vivo un fermento culturale e sociale che altrimenti verrebbe schiacciato dall’epoca digitale. Ferrara ne è il miglior esempio".