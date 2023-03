’Primavera d’autore’, continua la rassegna alla biblioteca Muratori

Prenderà il via giovedì alle 16.30, la tradizionale rassegna letteraria dal titolo ‘Primavera d’autore’, organizzata dalla Biblioteca L.A. Muratori in collaborazione con il Museo Delta Antico di Comacchio. L’incontro, che si terrà al Museo Delta Antico, vedrà protagonista Sonia Aggio con il romanzo ‘Magnificat’. La scrittrice è nata a Rovigo nel 1995, laureata in Storia e lavora come bibliotecaria. I suoi scritti sono stati segnalati più volte dalle giurie di premi importanti come il Premio Calvino e il Premio Campiello Giovani. Tra il 2018 e il 2020 ha collaborato con il lit-blog ‘Il Rifugio dell’Ircocervo’ e, nel tempo, ha pubblicato diversi racconti su ‘Lahar Magazine’, ‘L’Irrequieto’, ‘Narrandom’ e ‘Altri Animali’. Magnificat è il suo primo romanzo, con la vicenda che ambientata nella campagna del Polesine, attraversata dal fiume Po.