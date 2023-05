"Punto nascite, fare chiarezza sul futuro"

"Esiste il forte timore che da giugno il Punto nascite dell’ospedale di Cento possa essere nuovamente sospeso. Il tema però sembra essere uscito dall’agenda politica del sindaco". Parte da qui la considerazione del consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini, che rilancia su una progettazione di qualità che sia in grado di convogliare verso Cento utenti, per non disperdere un servizio che viene definito di "qualità". "il sindaco e la Regione sono finora sfuggiti al dibattito relativo al Punto nascite. Quali sono i progetti per mantenere efficiente e potenziare il servizio?" chiede Bergamini.