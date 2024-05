Quaranta coristi in piazza, un pomeriggio all’insegna del gospel

È tutto pronto a Viconovo per ‘Viconovo Gospel Experience’, il concerto gospel di gemellaggio che si terrà sabato oggi nella piazza del paese (via Bertolda 11). A partire dalle 17.30 inizierà il concerto ad accesso libero e gratuito che vedrà il gemellaggio canoro tra Ferrara Gospel Choir Academy, formazione tutta ferrarese guidata dalla direttrice Simona Natali, e Cervia Gospel Soul, guidato dalla direttrice Fausta Molfini, che vedrà oltre quaranta coristi cimentarsi nei brani più famosi della storia del canto gospel. Durante il concerto ci sarà anche l’esibizione di giovani coristi in erba, che nella mattinata parteciperanno ad un workshop per imparare i fondamentali del canto gospel, e dei coristi e delle coriste dell’Associazione Parkinsoniani Caregiver, che gli organizzatori ringraziano per la partecipazione. Come si diceva la manifestazione, oltre al concerto del pomeriggio, inizierà nella mattinata con il workshop ‘Vico Gospel Young’ dedicato a tutti i giovani fino ai 28 anni già iscritti nelle scorse settimane.