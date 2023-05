Quattro milioni dal bilancio per famiglie e opere pubbliche

Una variazione di Bilancio di oltre 4 milioni di euro, è stata approvata a maggioranza nella seduta del Consiglio comunale di Comacchio che si è tenuta nella serata di giovedì. Ad illustrarla è stato il sindaco Pierluigi Negri, che ha sottolineato come l’impiego di risorse coinvolga "in maniera trasversale l’ente, con interventi che riguardano tutti i settori". Dei 4 milioni previsti nella manovra, il 50% è finanziato con avanzo di amministrazione, mentre la parte restante e frutto di contributi ricevuti. Come nel caso degli 857mila euro che sono stati riconosciuti dalla Regione per far fronte ad interventi urgenti, che si sono resi necessari a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati sul territorio nel novembre dello scorso anno: la parte più consistente (800mila euro) sarà destinata al dragaggio dell’imboccatura del porto canale di Porto Garibaldi per risolvere il problema dell’insabbiamento della foce.

Risorse importanti sono state destinate a misure sociali di sostegno alle famiglie, tra cui il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica (91mila euro), contributi assistenziali per persone in difficoltà (60mila euro) e 59mila euro per sostenere il successo lavorativo di persone con disabilità. Ammonta a 85mila euro, invece, l’investimento per la rigenerazione di parchi pubblici e aree verdi, "che prevede – ha puntualizzato il primo cittadino – anche interventi che favoriscano inclusività e socialità": parte delle risorse (40mila euro) saranno dedicate all’installazione di giochi inclusivi. Sul fronte scuola, 120mila euro sono stati stanziati per il rifacimento completo del blocco bagni negli istituti ‘Casati’ di Porto Garibaldi e ‘Zappata’ di Comacchio. A bilancio sono state iscritte anche le risorse aggiuntive (310.800 euro) riconosciute dal Ministero per il progetto di realizzazione del nuovo polo per l’Infanzia, finanziato con risorse Pnrr per un totale di circa 3,4 milioni di euro: l’ulteriore contributo servirà a far fronte ai rincari delle materie prime. Inseriti anche 160mila euro dedicati agli eventi sulla costa. Per quanto concerne il settore Lavori pubblici, sono stati iscritti a Bilancio i 290mila euro di finanziamento da parte del Gal Delta 2000 per la realizzazione del quarto stralcio del percorso ciclo-pedonale che collegherà i Lidi.