Qui, Quo, Quacchio. Commedia dialettale

La compagnia ‘Qui Quo Quacchio’ porta in scena la commedia dialettale. Gli appuntamenti sono due. Il primo è fissato per sabato alle 21 in sala Estense e il secondo per mercoledì 15 gennaio alle 21 al cinema teatro Santo Spirito (via della Resistenza). Il titolo della divertente commedia in dialetto ferrarese interpretata dalla compagnia Qui Quo Quacchio è ‘I m’ha da’ na drita’. Il ricavato di entrambi gli spettacoli sarà devoluto in beneficenza (secondo le modalità che saranno rese note prima delle rappresentazioni).