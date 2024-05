Raccolta sul risparmio postale. Ferrara tra le prime 10 in Italia

Un importante riconoscimento è arrivato per la filiale di Ferrara durante l’incontro celebrativo ’Champions Raccolta Risparmio’, che si è svolto a Roma. Nell’occasione sono state infatti premiate le migliori filiali di tutta Italia che si sono distinti nel corso del 2023 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito del collocamento di prodotti di Risparmio Postale. In particolare, la filiale di Ferrara ha raggiunto e superato gli obiettivi assegnati grazie al lavoro e all’impegno di tutta la filiale. Grande soddisfazione per il direttore provinciale di Ferrara Luigi Muto "Ferrara è rientrata tra le 10 migliori Filiali d’Italia sulla Raccolta Risparmio. Questo risultato è motivo di soddisfazione e orgoglio per questo territorio e per tutti i 94 uffici postali della provincia".