Rai Storia in città. Riprese in Archivio per un documentario

Nella giornata di oggi Rai Storia sarà in Archivio di Stato per effettuare riprese che verranno utilizzate nella puntata di ‘Passato e Presente’ il cui titolo, per ora provvisorio, è ‘Ebrei di Ferrara, dalla convivenza al ghetto (XV-XVIII secolo)’. L’architetto Laura Graziani, già archivista di Stato dell’istituto ed esperta della storia della comunità ebraica cittadina, illustrerà documenti estratti dal fondo ‘Periti agrimensori’. Per consentire la registrazione, la sala di studio resterà chiusa al pubblico per l’intera giornata.