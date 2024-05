Rifiuti, polo di gestione Soelia. Iniziata la riqualificazione

ARGENTA

È partito nei giorni scorsi il cantiere dei lavori di riqualificazione dell’intero Polo gestione rifiuti di Soelia. L’intervento comprende opere di rinnovo che interessano la discarica, la stazione ecologica attrezzata e il centro di raccolta; è prevista inoltre la realizzazione del nuovo centro del riuso. I lavori verranno eseguiti in tre step successivi e si completeranno entro il primo semestre del 2026. Non sono previste interruzioni di servizio per i cittadini e le attività produttive che potranno continuare a conferire i propri rifiuti. Il progetto prevede i seguenti stralci funzionali: il primo stralcio – febbraio / giugno, per la realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche, il posizionamento di sistemi di trattamento delle stesse e l’installazione di nuove recinzioni e nuovi accessi. Il secondo stralcio tra il 2024 e il 2025 vede la realizzazione di una tettoia in corrispondenza della stazione di trasferenza dei rifiuti indifferenziati e, grazie a un finanziamento con fondi del Pnrr, l’adeguamento del capannone destinato al centro del riuso e delle relative pavimentazioni. Il terzo stralcio tra il 2025 e il 2026, che prevede il completamento dei lavori con la demolizione e la ricostruzione di uffici e magazzino. L’intervento permetterà di avere una nuova configurazione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti allo stoccaggio dei rifiuti, grazie alla quale verranno convogliate in due sistemi di trattamento per la depurazione delle stesse. Le lavorazioni previste nel primo stralcio interessano, procedendo da nord (attuale ingresso del pubblico) verso sud (centro di disassemblaggio), le seguenti aree: viabilità interna piazzale; centro di raccolta dei rifiuti differenziati comunale; piazzale verde centro di raccolta e stazione ecologica attrezzata; stazione ecologica attrezzata; impianti di trattamento. Nucleo dell’intervento è la riqualificazione del centro di raccolta comunale in prospettiva della creazione di un ’circuito di conferimento’ dei rifiuti differenziati che si completerà nelle fasi successive.