Rinascita Spal: Davide Marchini pronto a guidare la squadra con X Martiri

Seppur sottotraccia, l’operazione Rinascita Spal targata X Martiri prosegue senza soluzione di continuità. Emerge pure un indizio social piuttosto interessante, direttamente dalla pagina Facebook della società di Porotto, che attraverso un post informa che "per motivi tecnico-societari siamo costretti a rinviare a data da destinarsi i due allenamenti aperti per la squadra Juniores che sarebbero dovuti tenersi lunedì 16 e mercoledì 18 giugno". Doveva essere un Open Day per allestire le selezioni della prossima stagione, ma evidentemente in casa X Martiri i programmi sono cambiati e adesso si preferisce prendere tempo in attesa degli eventi.

Ma spuntano indiscrezioni molto interessanti anche per i tifosi della Spal, che dopo settimane molto turbolente non vedono l’ora di tornare a parlare di calcio. Evidentemente dilettantistico, per la precisione del campionato regionale di Eccellenza. Ebbene, l’allenatore in cima alla lista dei desideri del gruppo di dirigenti che prenderebbe le redini della Spal sarebbe Davide Marchini. Si tratta di un nome che a Ferrara non ha bisogno di presentazioni, e che tornerebbe a casa sotto un’altra veste dopo aver giocato in biancazzurro sia nel settore giovanile che in prima squadra. La storia di Marchini con la Spal è sinonimo di rinascita: nel 2012 firmò con i biancazzurri, tornando così nella squadra dove era cresciuto calcisticamente. Con i ferraresi disputò il campionato di Serie C1, dopo il fallimento del club, rimase in rosa per il successivo campionato di Serie D e contribuì alla risalita della squadra.

Ma veniamo all’attualità. Marchini ha intrapreso il percorso da allenatore da quasi 10 anni togliendosi numerose soddisfazioni alla guida di Argentana, Granamica, Sasso Marconi e Progresso tra Eccellenza e serie D. Nell’ultima stagione ha condotto alla salvezza in serie D il Progresso in un torneo particolarmente difficile, e qualche anno fa aveva proiettato la stessa squadra alla vittoria del campionato di Eccellenza. Esattamente la categoria che sarebbe chiamato ad affrontare con la Spal, la squadra che tifa fin da bambino tanto da tatuarsi l’ovetto sulla pelle. Marchini al momento è libero e avrebbe dato la propria disponibilità a partecipare al nuovo progetto, naturalmente ancora tutto da delineare. Allenare la Spal è il sogno nel cassetto di Marchini: sperava di potersi mettere in gioco sulla panchina dello stadio Mazza tra i professionisti, ma il destino potrebbe concedergli questa chance in campo dilettantistico.

Peraltro, non sarebbe la prima volta che Marchini arriva in biancazzurro in una situazione molto particolare. Nel gennaio 2012 tornò a Ferrara prendendo parte all’ultima porzione di stagione che portò al fallimento della società di Cesare Butelli. Nel campionato successivo scelse di restare alla Spal in serie D, partecipando da protagonista a un torneo disputato senza le condizioni minime necessarie per giocare a pallone. Marchini quindi avrebbe detto sì al progetto ideato dalla X Martiri, con la speranza che effettivamente possa andare in porto permettendogli di realizzare il proprio sogno. L’operazione Rinascita Spal targata X Martiri continua a prendere forma.

Stefano Manfredini