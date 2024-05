Rubano olio, formaggi e alcolici. Scoperti e arrestati dai carabinieri

BONDENO

I carabinieri della Stazione di Bondeno hanno arrestato un trentaseienne ferrarese e una quarantatreenne del comacchiese per furto in un supermercato. I due, nella tarda mattinata di giovedì, in un esercizio commerciale di Bondeno, hanno riempito il carrello di generi alimentari: olio, formaggi, varie bottiglie di alcolici e salumi vari. Hanno, però, pensato di non passare dalla cassa per pagare la merce ma di forzare un’uscita di sicurezza ed allontanarsi con ’il bottino’.

Sono stati scoperti dagli addetti alla vendita che hanno subito allertato i carabinieri cui hanno fornito la descrizione dei due. Immediato l’arrivo della pattuglia dei carabinieri di Bondeno che li ha individuati non lontano dall’esercizio commerciale, riconoscendoli grazie alle indicazioni loro fornite. I due avevano ancora con loro parte della merce asportata, mentre il carrello e le altre derrate alimentari le erano state nascoste nelle vicinanze, dietro una siepe. In un primo momento hanno ammesso di essersi impossessati solo di quei pochi beni che avevano con loro, ma l’ispezione dei luoghi circostanti ha consentito ai carabinieri di ritrovare il carrello con tutti i beni poco prima asportati dal negozio.

La merce, del valore di circa mille euro, è stata restituita al legittimo proprietario e la coppia è stata tratta in arresto dai carabinieri. La donna è stata accompagnata presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, l’uomo ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza dei carabinieri di Ferrara, come disposto dal Sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo. Ieri mattina, si è tenuta l’udienza al Tribunale di Ferrara dove l’arresto operato dai carabinieri di Bondeno è stato convalidato. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Ferrara, mentre la donna sottoposta all’obbligo di dimora nel comune dove domicilia.