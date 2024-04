"Sabbioni di Pescara è senza telefoni"

Caro Carlino,

sono a rinnovare il nostro problema a Sabbioni di Pescara, vicino a Francolino, senza telefoni dal 1 febbraio. Le famiglie sono abbandonate a se stesse, in una zona con un cono d’ombra per cui moltissimi operatori di telefonia mobile non ricevono. Ci sono anziani genitori abbandonati a se stessi di oltre novant’anni e tutti tutti i giorni siamo costretti a prendere la macchina e fare almeno 20 cjilometri per poter andare a vedere come stanno perché ovviamente non funzionano i telefoni. Ci recheremo anche all’associazione consumatori perché comunque continuano ad arrivare bollette telefoniche. Telecom non risponde in nessun modo; abbiamo anche inviato alcune mail alle quali non abbiamo ricevuto risposte. Chiediamo un aiuto.

Fabio Raimondi