Sale la febbre per il Giro. In dono maschere di Pantani

CENTO

Parte oggi da Torino la 107esima edizione del Giro d’Italia che il 17 arriverà a Cento con un finale di tappa travolgente. Dopo 29 anni la città torna a vivere la magia della corsa rosa, che oltre a far sentire l’adrenalina di un probabile ma non scontato arrivo in volata, diventa protagonista del bellissimo romanzo popolare che il Giro è capace di fare fin dal 1909, un antologia della storia del Paese, una manifestazione che va oltre il valore sportivo ma che pedala raccontando chi siamo, cosa abbiamo vissuto e i luoghi storici della Penisola oltre a cartolina meravigliosa che mostra la bellezza italiana, quest’anno con anche Cento che da ieri si è mostrata ancora più rosa con un ulteriore allestimento. Giro che parte oggi con 176 corridori tra i quali Giovanni Aleotti di Finale Emilia, portacolori della Bora, salito sul palco insieme alla squadra, giovedì alla cerimonia d’apertura a Torino, con la sfilata dei corridori e lo spettacolo, che ha visto presente sul palco anche Burlamacco, maschera del Carnevale di Viareggio, comune sede di tappa come Cento. E di certo, sarebbe stato bello aver visto presente per l’occasione anche Tasi, vista la notorietà internazionale anche del Carnevale centese ma a questo proposito, ci penseranno i carristi a tenere alta la bandiera della cartapesta di Cento con diverse iniziative. Una molto particolare sarà dell’associazione carnevalesca Risveglio, capace di unire l’arte della cartapesta, al Giro, ad un ricordo toccante e alla solidarietà.

"Tra il Risveglio e l’amato e indimenticabile Pantani c’è un legame forte – dice Giancarlo Buco Dinelli – si rinnoverà in occasione della tappa con l’arrivo del suo Fans Club e ci ritroveremo tutti nel punto in cui sarà collocata la grande testa di Marco realizzata da noi nel 2017 quando facemmo il carro ‘Ridateci il pirata’. Spero che con loro, possano esserci anche i genitori di Pantani che ho conosciuto in quell’occasione. Per l’occasione, sto realizzando un centinaio di piccole testine di cartapesta di Pantani da poter dare come gadget, previa offerta libera, e devolvere in beneficenza il ricavato". Oltre a questo, le altre società posizioneranno in città delle maschere dell’ultima edizione carnevalesca, mostrandone la bellezza a turisti e a telespettatori. Quel giorno sarà protagonista anche il mondo della scuola, in particolare la classe 5A della primaria "Il Guercino" che ha vinto il concorso BiciScuola 2024 con un video che promuove l’uso della bicicletta e il ciclismo. L’iniziativa è legata al Giro d’Italia e per ogni città di tappa, premia l’elaborato migliore invitando la classe sul palco ufficiale dove, poco dopo, verrà incoronato il vincitore di tappa, la maglia rosa e tanto altro. Una febbre rosa da Giro che sta iniziando a salire.

Laura Guerra