Sanificazione, il metodo green super i test

Stessi treni delle linee metropolitane di Milano, due diversi sistemi di sanificazione a confronto. Con questo approccio è stato testato un nuovo metodo di sanificazione biologica risultato più efficace e sicuro dei classici metodi basati sull’impiego di disinfettanti chimici come il cloro. Il nuovo metodo, denominato Pchs, è stato messo a punto dal laboratorio interdipartimentale Cias dell’Università di Ferrara grazie alla decennale collaborazione con l’azienda Copma. "Durante la pandemia la sanificazione chimica è stata una misura importante per prevenire la diffusione del virus, ma è stato dimostrato che l’uso prolungato di agenti chimici ha effetti negativi sull’ambiente e sull’uomo, selezionando inoltre specie patogene farmaco-resistenti" spiega Elisabetta Caselli del dipartimento di Scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie e responsabile dello studio. I ricercatori si sono quindi dedicati alla messa a punto di Pchs, un sistema alternativo di sanificazione che evita l’uso di agenti chimici ed è basato sull’utilizzo di batteri probiotici del genere Bacillus. "Il nostro studio ha dimostrato che la sanificazione biologica può modulare in modo green il microbioma delle metropolitane e in generale dei sistemi di trasporto pubblico" afferma Caselli.