Sara Manservigi (Pd). Candidata in Consiglio: "Io, operaia di Basell in campo per il lavoro" Tra i temi che porterà avanti l’esponente dem c’è quello dello sviluppo. Dopo anni in segreteria ora è stata inserita nella lista del partito. "Siamo cambiati rispetto al 2019: ripreso il contatto con la gente".