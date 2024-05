Scaramagli: "Sanità in crisi, bilancio bocciato"

"Ancora notizie negative sulla sanità emiliano romagnola". Inizia così l’intervento di Chiara Scaramagli, coordinatore comunale di Fd’I, su un tema di cui si è spesso occupata in queste settimane. "Ieri il bilancio consuntivo 2023 delle aziende Ausl e Ospedaliera è stato nuovamente bocciato in sede di Conferenza Territoriale Socio Sanitaria con un utile di appena 11.044,29 euro di entrambe le aziende. Anche nel mese di settembre 2023, con una perdita di esercizio di 116.739.555 euro, era stato bocciato poiché la Regione non aveva ancora stanziato i fondi che normalmente girava alle aziende sanitarie territoriali.

La recente bocciatura – sottolinea Scaramagli – è dovuta alle legittime preoccupazioni espresse da alcuni amministratori, tra cui quelli di Ferrara, per la carenza dei servizi erogati alla cittadinanza, che vanno dalle lunghe liste di attesa di visite ed esami, fino alla difficoltà in cui si trovano i medici di base che lavorano in condizioni insostenibili (visto anche l’aumento del numero dei pazienti fino al 1800 per ciascuno), alla diminuzione di 20 posti letto al centro S.Giorgio e tanto altro ancora.

E’ ora che la Regione faccia la sua parte –e dimostri una volta per tutte di stare dalla parte dei cittadini, garantendo loro una sanità pubblica, così come stabilito dalla Costituzione".

In proposito, Fratelli d’Italia ha organizzato per oggi alle 18 a Palazzo della Racchetta, in via Vaspergolo 4/6, un incontro pubblico dal titolo “Sanità al servizio della persona”, in cui interverranno la consigliera regionale Marta Evangelisti, la stessa coordinatrice comunale di FdI e candidata alle prossime amministrative, Chiara Scaramagli, e Camilla Mondini, esperta di disturbi alimentari e candidata alle elezioni amministrative.

Domani alle 11 poi, verranno presentati tutti i candidati al consiglio comunale di Fratelli d’Italia, con la partecipazione di Alan Fabbri, del senatore Lucio Malan, capogruppo FdI al Senato, col senatore Alberto Balboni e l’onorevole Mauro Malaguti. Un evento aperto al pubblico che si terrà al Palazzo della Racchetta.