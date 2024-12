Scarpe, una seconda vita. Bachelet e QuelloGiusto insieme per l’ambiente

Si rinnova per il secondo anno la collaborazione ‘green’ che vede protagonisti l’istituto tecnico economico Bachelet e QuelloGiusto, negozio di calzature e abbigliamento in centro storico. Il progetto si chiama ‘Old shoes never die’, e coinvolge tutti, dagli studenti ai docenti, passando per il personale scolastico e le figure dirigenziali: l’impegno per un futuro migliore deve essere quotidiano, e ogni piccolo gesto può fare la differenza. Diventa naturale, per un istituto a vocazione economica, occuparsi di economia circolare, lavorando ogni giorno per instaurare partnership efficaci e creative come quella con Desirée Carraro, responsabile marketing di QuelloGiusto. Per questo motivo, le due sedi di via Bovelli e di via Azzo Novello diventeranno punti di raccolta per le vecchie sneakers, non più utilizzabili, che EsoSport farà diventare innovative pavimentazioni di parchi giochi o basi per le piste di atletica.