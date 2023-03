Scienza e ricerca Serata in aula magna

La robotica ispirata alla natura è il tema al centro del quinto appuntamento dell’edizione 2023 de “I Venerdì dell’Universo”, storica rassegna di conferenze di divulgazione della scienza e della ricerca targata Unife, che si terrà stasera alle 21 nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza (c.so Ercole I D’Este, 37).

A condurre il pubblico nell’esplorazione di questo argomento sarà Barbara Mazzolai, responsabile del gruppo Bioinspired Soft Robotics all’Istituto Italiano di Tecnologia dove è anche Associate director. Oggi è a capo del progetto GrowBot per la creazione di robot in grado di arrampicarsi e adattarsi all’ambiente circostante, così come fanno le piante. Nel 2015 Robohub, la maggiore comunità scientifica internazionale degli esperti di robotica, l’ha inclusa tra le 25 donne più geniali del settore.

"La robotica bio-ispirata è un ambito di ricerca che nasce all’interno di un contesto multi-disciplinare, dove si uniscono le conoscenze di biologia, ingegneria, scienza dei materiali, informatica, per portare alla progettazione di tecnologie più efficienti e sostenibili grazie all’utilizzo di modelli di ispirazione naturale – anticipa Mazzolai –. Lo studio e lo sviluppo di tali tecnologie permette allo stesso tempo di approfondire la conoscenza degli ecosistemi naturali e di realizzare dispositivi che possano aiutarci a comprendere e salvaguardare il Pianeta in cui viviamo".