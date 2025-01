Scontro tra auto, grave un giovane

Scontro nel centese all’incrocio tra via Lamborghini e via Maestra Monca tra Renazzo e Bevilacqua che ha visto un automobilista trasportato in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’auto che arrivava da Bevilacqua si è scontrata con la vettura che stava marciando da Renazzo. La seconda macchina è andata poi a sbattere contro il muretto di una casa. Un trattao di strada che spesso è stato teatro di scontri e incidenti. Sulla Stilo che arrivava da Bevilacqua, c’era un anziano, classe 1949 che abita a poca distanza dal sinitro e che non ha riportato gravi conseguenze. Sull’altra auto, invece, colpita nella parte della portiera del guidatore, viaggiava un ragazzo, classe 1990. Quest’ultimo è rimasto ferito gravemente.

l.g.