Buone notizie per la scuola dell’infanzia ‘Maria Bambina’ di San Bartolomeo in Bosco che, a causa della forte grandinata dello scorso 22 luglio, aveva subito grossi danni alla struttura e agli spazi esterni destinati ai giochi per i bambini. Attraverso il supporto di Fism, infatti, da qualche giorno la scuola ha ricevuto un contributo economico di tremila euro arrivato direttamente dalla Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Emilia-Romagna.