Scuola, l’ultimo giorno: "Plessi aperti d’estate". Ancora giù di 300 alunni

Non mancano nella nostra città le candidature delle scuole a quello che è stato definito il piano estate. L’ha varato Giuseppe Valditara, il ministro della pubblica Istruzione. Con le scuole aperte anche a giugno, luglio e magari agosto si cerca di conciliare il lavoro dei genitori con quelle di una scuola che cambia, maestri e professori stanchi ormai di una irriverente etichetta, quella di essere una delle poche categorie a non lavorare d’estate. Sul piatto, quest’anno, ci sono anche soldi. Non pochi. Parliamo di 400 milioni di euro per mantenere le istituzioni scolastiche operative nei mesi estivi per gli anni 2023/2024 e 2024/2025. "E’ una iniziativa lodevole, soprattutto per alcuni aspetti che vanno oltre quella che è la didattica classica", spiega Giuseppe Foti, nominato dirigente dell’ufficio scolastico provinciale il cinque febbraio di quest’anno. Da 30 anni a Bologna, è adesso a capo della scuola della nostra provincia. Quello che una volta si chiamava provveditore.

Quali sono questi aspetti?

"Le scuole che aderiranno – sarà loro la decisione di tenere aperta la struttura – saranno pronte ad accogliere tutti gli studenti. Ma soprattutto daranno la possibilità a chi resta in città in quei mesi di avere un punto di riferimento, di trovare un luogo di aggregazione e socializzazione sul territorio"

Non è cosa da poco, soprattutto in quei mesi durante i quali la città si svuota e rischia di diventare un deserto. Con pericoli maggiori per i giovani

"Certo, verranno proposte iniziative, ogni scuola che aderisce ai bandi, che si candida presenterà un progetto. Ma soprattutto quel cancello aperto sarà un riferimento per tanti giovani".

Oggi è l’ultimo giorno, suona la campanella. Quanti studenti chiuderanno i libri per concedersi un po’ di, meritate, vacanze?

"A Ferrara e provincia gli studenti sono, dalle materne alle superiori, 38.417"

Il prossimo anno, di nuovo un calo?

"Putroppo sì, mancheranno all’appello 350 iscritti per il calo demografico"

Un altro segno meno

"In tutti gli ordini, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, anche quest’anno rispetto allo scorso anno erano mancati all’appello 356 iscritti".