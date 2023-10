‘Sebastian Run’ al via, una domenica di corsa per aiutare i malati

Una camminata solidale a favore di Ado e Airc. Si chiama ‘Sebastian Run’ appuntamento alla prima edizione, che si terrà domani organizzata da Feshion Eventi in collaborazione con il Sebastian Pub nell’ambito della cornice dell’Ottobre Rosa.

Il ricavato verrà suddiviso tra la Fondazione Ado e la Fondazione Airc, finalizzata alla raccolta di fondi per la ricerca sul tumore al seno. L’evento è patrocinato da Comune di Ferrara. Il programma è stato presentato ieri in Comune. Sono intervenuti l’assessore comunale alle politiche sociali Cristina Coletti, la responsabile Feshion Eventi Alessandra Scotti, il titolare del Sebastian Pub Thomas Stecca, il volontario Rodolfo Calzolari di Fondazione Ado per l’Assistenza Domiciliare Oncologica e la referente di Ferrara per Airc-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro Paola Peruffo. "Sebastian Run è una manifestazione nuova per Ferrara – ha spiegato Coletti – che esprime la sensibilità di alcune realtà imprenditoriali all’ambito oncologico, in modo particolare verso due fondazioni, Ado e Airc, che tanto fanno per il territorio in tema di assistenza e ricerca. L’amministrazione è al fianco dei promotori e di queste due associazioni". La prima camminata non competitiva, aperta a tutti, domani alle 15.45 in Darsena davanti al Sebastian Pub; poi alle 16 la partenza per un percorso di 5 km. Rientro alle 17.15 con birra e aperitivo offerti dal Sebastian Pub e da Partesa.

m. t.