"Serve maggiore informazione"

"Sono favorevole alle nuove sanzioni previste dal codice della strada. Un maggiore attenzione verso chi abusa dell’alcol è necessaria, si tratta di una violazione che negli anni è sempre stata al centro degli incidenti. Importante sarebbe una maggiore informazione sui rischi che si corre. Le prossime festività presumibilmente potrebbero portare le persone a bere un po’ di più. L’accortezza sarà di fare guidare chi non beve. Occorre responsabilità da parte di chi si mette alla guida in quanto è per la propria sicurezza e per quella degli altri. Le sanzioni sono giuste ed anche la sospensione della patente in alcuni casi".