"Serve una svolta per la Regione"

È Alessandro Balboni, candidato come capolista di Fratelli d’Italia alle regionali e vicesindaco di Ferrara, a fare la volata per gli ultimi giorni di campagna elettorale, incontrando gli iscritti centesi del partito di Giorgia Meloni. La mattina, accompagnato dal consigliere comunale e coordinatore della città del Guercino Alessandro Guaraldi, Balboni ha sfruttato l’occasione del mercato per confrontarsi con i cittadini. A seguire poi, la sera, si è svolta una cena con i dirigenti del partito locale e numerosi simpatizzanti.

"Il 17 e 18 novembre – dichiara Alessandro Balboni – tutti gli emiliano-romagnoli saranno chiamati a rinnovare la presidenza della nostra Regione e il consiglio regionale. È giunto il momento di dare finalmente discontinuità e un ricambio alla guida dell’Emilia-Romagna, che purtroppo in tutti questi anni non ha saputo valorizzare le eccellenze del centese. Servono infrastrutture per il rilancio del nostro tessuto produttivo, a partire dal completamento della Cispadana". "Insieme a Francesca Caldarone e Marco Pettazzoni – interviene Alessandro Guaraldi – stiamo portando avanti una ferma ma costruttiva opposizione alla amministrazione Accorsi. Questo territorio ha bisogno di politiche lungimiranti". Alessandro Balboni ha ringraziato il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami per aver ascoltato le richieste del centese e avere sbloccato il progetto di sistemazione di via Correggio per 12 milioni di euro. Un intervento, quello sulla SS468, a lungo atteso da chi vive tra Casumaro e Mirabello e da tutti i residenti.