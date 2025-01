Servizi doposcuola. Modulo per contributi

C’è ancora una settimana di tempo per la presentazione delle domande per l’avviso pubblico di concessione di contributi economici a sostegno dell’organizzazione e della gestione dei servizi di doposcuola, per il supporto dello studio, della socializzazione e del benessere familiare, con particolare attenzione alle esigenze degli alunni con disabilità. Come ricorda l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferrara, il bando è rivolto ad Associazioni, Cooperative, Comitati di genitori regolarmente costituiti come persone giuridiche, Enti no profit, che organizzano servizi di doposcuola per l’anno scolastico 2024/2025.

Le domande possono essere presentate mediante Pec fino alle 23.59 di venerdì 31 gennaio.