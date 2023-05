Settore sanitario in sciopero

Per l’intera giornata di venerdì è stato proclamato dalle associazioni sindacali Usb e da Fisi, lo sciopero nazionale per tutte le categorie dei settori pubblici e privati. A comunicarlo la direzione generale dell’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e dell’Ausl. Saranno comunque garantiti i servizi di assistenza sanitaria d’urgenza (trasporto del 118, le unità coronariche, il pronto soccorso e tutto ciò che è legato alle urgenze) ed ordinaria solo rispetto ai pazienti ricoverati. Tutta l’attività programmata (attività specialista ambulatoriale prenotata tramite il Cup o dai reparti) non è garantita ma è strettamente in correlazione all’adesione allo sciopero.