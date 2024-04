Sgambamento cani, ecco la nuova area: "È stata realizzata dalla ’Final di Rero’"

Domani alle 10.30, accanto al campo sportivo di Final di Rero, si terrà l’inaugurazione della nuova area sgambamento cani. Lo spazio dedicato agli ‘amici a quattro zampe’, voluto e realizzato dalla Società Calcio Final di Rero, dispone di un’area verde recintata in cui i cani assieme ai loro padroni potranno giocare e correre in piena sicurezza. Il ‘taglio del nastro’, che vedrà la presenza dell’Amministrazione comunale di Tresignana, sarà anche occasione per inaugurare due nuove opere in ferro che sono state donate dalla ditta Barbieri Nicola di Scortichino. È prevista anche una bella sorpresa per i primi venti cani che saranno accompagnati presso l’area sgambamento.