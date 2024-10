Si è spento Iginio Grazi. Una settimana fa aveva compiuto 100 anni

BONDENO

Si è spento nella notte tra venerdì e ieri Iginio Grazi (foto). Una settimana fa aveva compiuto ceto anni. "Con grande dolore il Lions Club Bondeno annuncia la scomparsa del caro e amico Iginio Grazi, già Governatore del Distretto Lions 108Tb. Con affetto e stima tutto il Club si stringe attorno ai suoi cari e partecipa alla grave perdita". Così ieri Anna Campi, presidente del Lions Club di Bondeno, ha annunciato la scomparsa di un uomo amato e stimato da tutti. "Un uomo di grande spessore – ha aggiunto la presidente - figura di riferimento per il club e per tutto il Distretto". E proprio venerdì scorso, Anna Campi, aveva voluto aprire il 57esimo anno lionistico del club di Bondeno con un pensiero di stima ed affetto per Grazi che, quel giorno, aveva raggiuto il traguardo di un secolo. In oltre trent’anni, Grazi è stato più volte presidente del club locale e, nel ’95, Governatore del Distretto 108 Tb. Venerdì sera per motivi di salute o aveva potuto presenziare alla serata di apertura. Mercoledì, La Campi e Paolo Saltari erano andati in ospedale a trovarlo per recapitargli il Melvin Jones. Ma purtroppo le sue condizioni di salute si erano aggravate. Due lauree, in Fisica ed in Ingegneria, una vita dedicata al lavoro nelle grandi aziende in Italia e all’estero, alla famiglia, alla sua casa in campagna nella quale aveva voluto tornare, e al Lions di cui è sempre stato socio attivo, atteso agli incontri, invitato come relatore. Un vero signore, un galantuomo di altri tempi. La cultura e la cortesia. Sui libri sin da sempre, ha sempre creduto nei giovani, invitandoli alla studio, all’incontro e al confronto con gli altri. Dai soci Lions ieri sono giunti tanti messaggi di condoglianze e di stima. Un anno fa aveva perso la figlia e da quel dolore non si era mai più risollevato. La data dei funerali sarà comunicata nei prossimi giorni.

cl.f.