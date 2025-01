Si parte con ’Sul bel Danubio blu’ Strauss nella sala polivalente

Mancano pochi giorni all’apertura del sipario sulla nuova stagione di Comacchio a Teatro. Il debutto della rassegna teatrale alla sala Polivalente di Palazzo Bellini, sotto la direzione artistica di Massimiliano Venturi, sarà affidata alla Compagnia Corrado Abbati che venerdì alle 21 porterà in scena "Sul bel Danubio blu" sulle musiche di Johann Strauss, drammaturgia e regia di Corrado Abbati.

Poco più di 150 anni fa Johann Strauss figlio scriveva quello che sarebbe diventato il manifesto di un’intera epoca: Sul bel Danubio blu. Più che un semplice valzer, il simbolo di un mito che ancora oggi vive e si rinnova, generazione dopo generazione, ed è ancora oggi conosciuta da tutti. Un’espressione di buonumore, di voglia di vivere, di fare festa. Ecco dunque uno spettacolo pieno di gioia e di buon umore, caratteristiche tipiche di una delle più importanti espressioni di quell’epoca: l’operetta. Una "rivista" dove il ritmo della narrazione e l’armonia degli spunti melodici uniscono e fondono, in una sequenza di allegri e spensierati episodi, gli stilemi delle espressioni teatrali tipiche di quel periodo: dalla commedia all’operetta, dalla musica da ballo, all’opera. "Uno spettacolo pieno di leggerezza e seduzione dove, ballando un vorticoso valzer – anticipano dalla Compagnia Corrado Abbati -, può succedere di innamorarsi, perché questa è musica che scioglie i cuori e scalda l’anima".

I biglietti si possono trovare in prevendita sulla piattaforma Vivaticket (intero 15 euro, ragazzi 10 euro): per informazioni 389-1551656; www.comacchioateatro.it. Prenderà così il via una stagione teatrale che presenta anche quest’anno una ricca programmazione, e vedrà salire sul palcoscenico artisti e compagnie di livello nazionale. Il 1° febbraio protagonista sarà l’effervescente ed eclettica attrice Chiara Francini con "Forte e Chiara", uno show che unisce comicità e intrattenimento. Il 9 febbraio sarà la volta di Claudio Casadio/Accademia Perduta in "L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi", mentre il 21 febbraio arriverà Vito con lo spettacolo "L’altezza delle lasagne". Il 9 marzo Alessandro Benvenuti presenterà "Pillole di me", in cui l’autore e attore toscano racconta i suoi primi cinquant’anni di carriera. Il 22 marzo, invece, Teatro stabile d’Abruzzo porterà sul palco "Bastarde senza gloria". Infine, il 5 aprile, Stivalaccio Teatro - Teatro stabile del Veneto sarà protagonista della tragicommedia dell’arte "Don Chisciotte".

A completare la rassegna saranno gli appuntamenti ad ingresso gratuito con "Junior! Pomeriggi a teatro: il 26 gennaio con la Compagnia Lannutti & Corbo e lo spettacolo Ciarlatanerie (26 gennaio); le "Storie di lupi" con Silvia De Bastiani (16 febbraio); la compagnia All’InCirco con "Pu-Pazzi d’amore" (16 marzo), e "Legno, diavoli e vecchiette…storie di marionette" con Giorgio Gabrielli (23 marzo).

Valerio Franzoni