Si presenta all’Urp con una patente falsa Scoperto e sanzionato

L’attività svolta dall’ufficio falsi documentali della polizia locale nella nuova caserma inizia già a dare i primi frutti. Nel pomeriggio di mercoledì è scattata la denuncia nei confronti di un 35enne nigeriano che a inizio anno era stato sanzionato perché coinvolto in un incidente d’auto. Pochi giorni dopo l’uomo, residente in città, si era presentato allo sportello Urp della polizia locale per esibire il documento rilasciato dall’autorità nigeriana, sanando il verbale e così pensando di aver regolarizzato la sua posizione. Il 14 marzo il 35enne si è visto nuovamente sanzionare. Il giorno dopo si è ripresentato allo sportello Urp della polizia locale. Un agente ha però notato che la sua patente nigeriana era falsa.