Sicurezza, dal Governo 4.4 milioni di euro "Interventi già progettati e pronti a partire"

Dopo i danni del maltempo, sono pronti 4,4 milioni di euro per la Ferrara-Mare, per fronteggiare l’emergenza e mettere in sicurezza l’importante arteria stradale. I tecnici del dicastero guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini hanno dato il via libera all’intervento il 10 maggio scorso e stanno monitorando insieme con Anas la situazione del raccordo autostradale. I fondi sono stati reperiti grazie alla rivisitazione del Piano di Interventi nell’ambito della rimodulazione della Legge di Bilancio 2022, assegnando ulteriori finanziamenti con i quali già sono state avviate le progettazioni. I lavori di risanamento, partiti nell’immediatezza del maltempo, sono in fase di avvio in armonia con le decisioni che saranno prese in sede di Cov alla Prefettura alla luce della circolazione veicolare. Nel corso degli ultimi tre anni, la ’Super’ è stata interessata da un programma di riqualificazione per circa 19,4 milioni, nell’ambito del quale sono stati previsti essenzialmente risanamenti profondi per tratte di lunghezza mediamente di 3 chilometri, in modo da renderla percorribile. Sono altresì in progettazione interventi, per 4,5 milioni di euro, che potranno essere eseguiti nei giorni feriali preservando così i giorni festivi e prefestivi.