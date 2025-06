Slalom tra buche in via Prampolini: "La petizione? Non è servita a nulla"

Tra Cento e Dosso, c’è una strada sulla quale automobilisti, residenti e chi si deve recare alle attività, non trovano pace a causa della strada dissestata, rattoppata e che pur avendo il si del comune di Cento ai lavori necessari, non sta invece vedendo azione decisiva da parte del comune di Terre del Reno. Una strada utilizzata da utenti di entrambe le municipalità e non solo, per recarsi dai residenti, nei fondi o nelle attività presenti. A riportare la luce sulla questione è Maura Battaglia, consigliera comunale di Terre del Reno, capogruppo di maggioranza, che chiede un’azione che possa portare concretamente alla sistemazione definitiva della strada condivisa dai due comuni e presentando una interpellanza urgente in merito alle condizioni di via Prampolini. "Da oltre due anni – spiega Maura Battaglia – mi batto per ottenere un intervento strutturale su quella strada, da tempo dissestata e condivisa tra i Comuni di Terre del Reno e Cento. Dopo numerose segnalazioni, petizioni e incontri, è stato firmato un accordo tra i due enti per procedere con l’asfaltatura, prevista per la primavera 2025. Ma ad oggi, ancora nessun cantiere è partito. In un incontro con l’ingegnere Malagoli ho poi scoperto che i lavori non saranno eseguiti prima della fine di agosto o primi di settembre. Tempi che continuano a slittare senza giustificazioni". La consigliera fa sapere che tra i due comuni è stato siglato un accordo per i lavori, con Cento che finanzia la sua parte ma capofila Terre del Reno. "Il 4 giugno scorso è stato effettuato un intervento parziale, con il riempimento sommario di alcune buche – prosegue la capogruppo di maggioranza - Un’azione frammentaria, che ha lasciato scoperti i punti più critici, con buche anche di 30 cm. Rischia di essere uno spreco di risorse pubbliche, oltre che inutile dal punto di vista della sicurezza. Nell’interpellanza che ho presentato al mio comune di Terre del Reno ho chiesto all’Amministrazione chi ha autorizzato l’intervento, il costo, se rientrava nei piani previsti ma anche quali siano le reali tempistiche per l’asfaltatura completa e se esistono accordi formali con il Comune di Cento". E sottolinea. "Non è una questione politica – conclude Battaglia – ma di responsabilità verso i cittadini. Ho messo la mia faccia davanti a chi da anni attende risposte. Ora servono atti chiari, non più parole. Dopo anni di richieste, incontri e promesse non mantenute, e a seguito dell’intervento del 4 giugno che considero inadeguato e potenzialmente uno spreco di risorse pubbliche, ho ritenuto necessario chiedere chiarimenti formali attraverso uno strumento istituzionale previsto dal regolamento. Non è un attacco politico, ma un atto di responsabilità verso i cittadini che ogni giorno percorrono quella strada, spesso teatro di incidenti. Da oltre due anni mi sono fatta promotrice di segnalazioni, petizioni, denunce e richieste formali. Servono azioni e tempi certi e rapidi".

Laura Guerra