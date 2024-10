Sonnellino pomeridiano per i piccoli. Iter lungo, ma ora sarà possibile

VIGARANO

Quel ‘pisolino’ dei bimbi che per la prima volta trova indicazioni precise della dirigente scolastica che accoglie una proposta del Comune e viene risolta. La vicenda è lunga e complessa. Nella scuola d’infanzia Gianni Rodari di Vigarano infatti, costruita negli anni ’80, non c’è mai stato un dormitorio. Adesso, per la prima volta dopo tre anni, le famiglie dei bambini che frequentano la scuola di Vigarano Mainarda hanno ricevuto, in questi giorni, una comunicazione da parte della nuova dirigente scolastica per informare che "a seguito di un incontro con la giunta comunale, i bambini più piccoli e quelli che ne hanno necessità potranno dormire al pomeriggio". A dire il vero muovendo sui passi della richiesta di alcuni genitori e delle insegnanti, il Comune aveva proposto la creazione di un dormitorio dentro alla scuola come miglioria in occasione della costruzione della sezione primavera. Ma si era visto rispondere ‘picche’ dalla scuola. La battaglia del ‘pisolino’ era stata portata avanti in consiglio comunale da Lisa Pancaldi della lista ‘ViviAmo Vigarano". "Senza voler entrare nel merito delle scelte dell’offerta educativa della scuola – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Daniela Patroncini – in consiglio comunale, avevamo sottolineato la possibilità di far dormire almeno i più piccoli, utilizzando i materassini esistenti, acquistati dall’Ufficio Istruzione. Proposta dettata dal buon senso, una soluzione che implica la collaborazione delle insegnanti, che sono certa saranno felici di offrire per il bene dei bambini e che la nuova dirigente ha accolto favorevolmente". "Sin dal nostro insediamento abbiamo ascoltato con interesse le istanze rivolte alla nostra attenzione – spiega il vicesindaco Mauro Zanella - partecipando ad incontri a scuola e in Municipio intrapreso ricerche e studi di fattibilità che hanno portato a elaborare delle proposte concrete per risolvere il problema anche solo in parte". Proposte che sino a pochi mesi fa sono state rigettate dalla scuola e solo adesso accolte. Una di queste consisteva nell’utilizzare i materassini che il Comune, in epoca covid, aveva acquistato. Nuovi, leggeri, semplici da movimentare. Nel frattempo "A seguito della generosa donazione da parte della ditta Poppi di Vigarano Pieve - spiega il sindaco Davide Bergamini - sono anche state installate tende oscuranti in tutte le sezioni, intervento che consente di abbattere le temperature nei mesi caldi".

Claudia Fortini